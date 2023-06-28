Львівський суд виніс вирок росіянці, яка перевозила ухилянтів за кордон
Катерина Зейкан отримала рік позбавлення волі
Сихівський районний суд Львова призначив рік позбавлення волі росіянці Катерині Зейкан, яка допомагала військовозобов’язаним чоловікам незаконно виїжджати з України. За 1000 доларів США вона обіцяла організувати виїзд у Польщу за підробленим військовим квитком, хоча насправді цього робити не збиралась.
Як вказано в матеріалах справи, у червні 2022 року уродженка Владивостока та громадянка Росії Катерина Зейкан, яка вже декілька років живе у Львові, вирішила налагодити незаконну схему виїзду ухилянтів за кордон. Одному з військовозобов’язаних чоловіків вона запропонувала підробити військовий квиток, у якому зазначалося, що він знятий зі обліку у ТЦК через непридатність до військової служби. За цим документом вона організувала йому виїзд до Польщі.
За такі послуги вона вимагала від ухилянтів 1000 США. Половину грошей ухилянт мав заплатити авансом, а другу частину - після перетину кордону. Слідство встановило, що у Катерини Зейкан був спільник, справу якого розслідують окремим провадженням. Саме він мав перевезти чоловіка через кордон своїм автомобілем.
У суді Катерина Зейкан свою провину визнала і пояснила, що має чоловіка та дитину, однак грошей на утримання сім’ї бракувало, тому вона почала шукати інші способи підробітку. У соцмережах вона познайомилась зі спільником, й разом вони вирішили займатись шахрайством – обіцяти ухилянтам організацію перетину кордону, хоча насправді цього робити вони не збирались. За словами Катерини Зейкан, востаннє вона перетинала російсько-український кордон у 2016 році й не знала точної процедури виїзду за кордон в умовах воєнного стану.
У суді чоловік, який планував купити військовий квиток із непридатністю до служби пояснив, що сам звернувся в поліцію, оскільки шахраї виготовили йому документ, в якому було вказано, що він має інвалідність, якої у нього не було. Він додав, що думав, що так званий «білий квиток» йому виготовлять офіційно. 21 червня він зустрівся з шахраями і, за рекомендацією поліції, передав їм мічені 500 доларів.
Враховуючи обставини справи, суддя Сихівського райсуду Назарій Дулебко визнав Катерину Зейкан винною у шахрайстві за ч. 2 ст. 190 ККУ та призначив рік позбавлення волі. Крім цього, вона має заплатити 7,5 тис. грн судових витрат. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.