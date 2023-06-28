Сихівський районний суд Львова призначив рік позбавлення волі росіянці Катерині Зейкан, яка допомагала військовозобов’язаним чоловікам незаконно виїжджати з України. За 1000 доларів США вона обіцяла організувати виїзд у Польщу за підробленим військовим квитком, хоча насправді цього робити не збиралась.

Як вказано в матеріалах справи, у червні 2022 року уродженка Владивостока та громадянка Росії Катерина Зейкан, яка вже декілька років живе у Львові, вирішила налагодити незаконну схему виїзду ухилянтів за кордон. Одному з військовозобов’язаних чоловіків вона запропонувала підробити військовий квиток, у якому зазначалося, що він знятий зі обліку у ТЦК через непридатність до військової служби. За цим документом вона організувала йому виїзд до Польщі.

За такі послуги вона вимагала від ухилянтів 1000 США. Половину грошей ухилянт мав заплатити авансом, а другу частину - після перетину кордону. Слідство встановило, що у Катерини Зейкан був спільник, справу якого розслідують окремим провадженням. Саме він мав перевезти чоловіка через кордон своїм автомобілем.

У суді Катерина Зейкан свою провину визнала і пояснила, що має чоловіка та дитину, однак грошей на утримання сім’ї бракувало, тому вона почала шукати інші способи підробітку. У соцмережах вона познайомилась зі спільником, й разом вони вирішили займатись шахрайством – обіцяти ухилянтам організацію перетину кордону, хоча насправді цього робити вони не збирались. За словами Катерини Зейкан, востаннє вона перетинала російсько-український кордон у 2016 році й не знала точної процедури виїзду за кордон в умовах воєнного стану.

У суді чоловік, який планував купити військовий квиток із непридатністю до служби пояснив, що сам звернувся в поліцію, оскільки шахраї виготовили йому документ, в якому було вказано, що він має інвалідність, якої у нього не було. Він додав, що думав, що так званий «білий квиток» йому виготовлять офіційно. 21 червня він зустрівся з шахраями і, за рекомендацією поліції, передав їм мічені 500 доларів.

Враховуючи обставини справи, суддя Сихівського райсуду Назарій Дулебко визнав Катерину Зейкан винною у шахрайстві за ч. 2 ст. 190 ККУ та призначив рік позбавлення волі. Крім цього, вона має заплатити 7,5 тис. грн судових витрат. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.