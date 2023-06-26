Організатором схеми виявився 47-річний закарпатець

У Яворівському районі на Львівщині викрили схему незаконного переправлення осіб через держкордон поза пунктами пропуску. Її організатором виявився 47-річний мешканець Закарпаття. Йому вдалося переправити щонайменше п’ятьох осіб.

Як розповіли у понеділок, 26 червня, в прокуратурі Львівщини, підозрюваний 47-річний закарпатець організував схему переправлення військовозобов'язаних через державний кордон поза межами пунктів пропуску. Ціна такої послуги коливалась від 2 000 до 3 000 доларів США.

Задокументовано, що послугами організатора схеми скористались щонайменше п’ять осіб.

Затриманому закарпатцю повідомили про підозру за фактами незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 ККУ). За клопотанням прокурора, суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.