Злочинну групу викрили в Чортківському районі

Троє жителів Чортківського району створили фіктивну фірму автобусних міжнародних перевезень, щоб переправляти ухилянтів за кордон. Правоохоронці встановили, що за допомогою цього «підприємства», ймовірно, в країни Євросоюзу виїхало 145 чоловіків призовного віку. Правопорушникам повідомлено про підозру.

Підприємець з Чортківського району зареєстрував на підставну особу транспортне підприємство. Чоловік подав необхідні документи і отримав ліцензію для міжнародних перевезень вантажів та пасажирів. Однак на місце водіїв набирав чоловіків, які насправді хочуть під час воєнного стану незаконно перетнути державний кордон. За такі послуги підприємець з одного клієнта брав близько 7 тис. доларів.

Правоохоронці також встановили, що до незаконного переправлення причетні ще двоє спільників організатора.

«Разом із 2 спільниками чоловік за 6-7 тисяч доларів США переправляв військовозобов’язаних чоловіків через кордон України, реєструвавши їх у системі "Шлях" як водіїв підприємства. Деякі з переправлених "водіїв" навіть не мали водійського посвідчення», – повідомили в прокуратурі Тернопільщини.

Охочих виїхати злочинна група шукала серед знайомих. Чоловіки кілька років займалися перевезеннями людей за кордон та доставляли багажі заробітчанам, тому і володіли великою базою клієнтів. На сьогодні правоохоронці задокументували п'ять випадків незаконного перетину кордону за допомогою цієї фірми. Ще 140 фактів перевіряється у ході слідчих дій.

Трьом учасникам злочинної групи повідомили про підозру в організації незаконного переправляння осіб через державний кордон України, вчиненому повторно, організованою групою, з корисливих мотивів – за ч. 3 ст. 332 КК України. Їм загрожує від семи до дев'яти років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.