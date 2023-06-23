Жителі Тернопільщини створили фіктивну фірму перевезень для переправки ухилянтів
Правоохоронці перевіряють 145 фактів виїздів чоловіків за кордон за допомогою цього «підприємства»
Троє жителів Чортківського району створили фіктивну фірму автобусних міжнародних перевезень, щоб переправляти ухилянтів за кордон. Правоохоронці встановили, що за допомогою цього «підприємства», ймовірно, в країни Євросоюзу виїхало 145 чоловіків призовного віку. Правопорушникам повідомлено про підозру.
Підприємець з Чортківського району зареєстрував на підставну особу транспортне підприємство. Чоловік подав необхідні документи і отримав ліцензію для міжнародних перевезень вантажів та пасажирів. Однак на місце водіїв набирав чоловіків, які насправді хочуть під час воєнного стану незаконно перетнути державний кордон. За такі послуги підприємець з одного клієнта брав близько 7 тис. доларів.
Правоохоронці також встановили, що до незаконного переправлення причетні ще двоє спільників організатора.
«Разом із 2 спільниками чоловік за 6-7 тисяч доларів США переправляв військовозобов’язаних чоловіків через кордон України, реєструвавши їх у системі "Шлях" як водіїв підприємства. Деякі з переправлених "водіїв" навіть не мали водійського посвідчення», – повідомили в прокуратурі Тернопільщини.
Охочих виїхати злочинна група шукала серед знайомих. Чоловіки кілька років займалися перевезеннями людей за кордон та доставляли багажі заробітчанам, тому і володіли великою базою клієнтів. На сьогодні правоохоронці задокументували п'ять випадків незаконного перетину кордону за допомогою цієї фірми. Ще 140 фактів перевіряється у ході слідчих дій.
Трьом учасникам злочинної групи повідомили про підозру в організації незаконного переправляння осіб через державний кордон України, вчиненому повторно, організованою групою, з корисливих мотивів – за ч. 3 ст. 332 КК України. Їм загрожує від семи до дев'яти років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.