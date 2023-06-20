Службовцю присудили штраф у понад 160 тис. гривень

На Буковині прикордоннику суд призначив штраф за те, що він допомагав ухилянту перетнути український кордон з Молдовою. Чоловік повідомив місце і час, коли знайомому найкраще перейти кордон, а також за 1500 доларів обіцяв сам особисто його довести до кордону.

Водій третього прикордонного загону зустрівся зі своїм знайомим в селищі міського типу Кельменці Дністровського району. Під час особистої розмови він дізнався, що той шукає законні шляхи для того, щоб потрапити в іншу країну. Військовослужбовець зазначив, що, оскільки чоловік – призовного віку і зараз в Україні триває воєнний стан, він не може офіційно перетнути кордон. Однак через деякий час додав, що міг би за гроші допомогти потрапити в Молдову.

Прикордонник пообіцяв за 1500 доларів надати знайомому інформацію про те, де саме і коли нестимуть службу прикордонні наряди, а також пообіцяв скласти для ухилянта оптимальний та безпечний маршрут для перетинання кордону. Знайомий на таку пропозицію погодився, а через день звернувся до правоохоронців і повідомив, що один із прикордонників готовий допомогти втекти в Молдову.

«Частину коштів прикордонник отримав 22 листопада 2022 року на території гаражного кооперативу. Знайомий приніс службовцю 700 доларів США. Того ж самого дня близько 17:00 на окраїні села Лукачівка Дністровського району Чернівецької області прикордонник провів детальний інструктаж знайомого і додав, щоб той перетинав кордон в межах 53 прикордонного знаку на ділянці. Також розповів, що саме з цього місця найлегше дійти до міста Бричани Республіки Молдова. А також пообіцяв останньому, що особисто доведе його до лінії Державного кордону України», – повідомляється у вироку Кельменецького районного суду Чернівецької області від 13 червня 2023 року.

Свою вину в суді водій прикордонного загону визнав. 28 квітня 2023 року прокурор Чернівецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону та обвинувачений уклали угоду про визнання винуватості. Прикордоннику суд присудив штраф в розмірі 161 500 гривень з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування на строк три роки.