Суд призначив обвинуваченим у сутенерстві жінкам два роки іспитового терміну

Галицький районний суд визнав винними у сутенерстві Альону Ніканович та Аліну Сподинську з Хмельниччини, але звільнив від покарання, призначивши два роки умовного терміну. У вироку йдеться, що до 28 березня 2024 року обвинувачені займались сутенерством у Львові. Половину незаконно отриманого прибутку вони віддавали трьом повіям, а решту ділили між собою.

Як вказано у матеріалах справи, Альона Ніканович та Аліна Сподинська розміщували пропозиції з надання платних інтимних послуг на сайтах і у Telegram, де вказували контакти для зв’язку та прикріплювали фото дівчат. Одна година коштувала 3500 грн, а пів години – 2500 грн. Спільно вони організовували зустрічі повій з клієнтами на спеціально орендованих квартирах.

Під час судового засідання Ніканович і Сподинська визнали свою провину та пояснили, що скоїли злочин через складні життєві обставини. Також одна з жінок для пом’якшення покарання просила врахувати те, що виховує двох неповнолітніх доньок.

Суддя Ольга Кротова визнала винними Альону Ніканович та Аліну Сподинську у сутенерстві (ч. 2 ст. 303 КК України), але звільнила їх від покарання, призначивши два роки іспитового терміну. Крім цього, обвинувачені мають сплатити понад 13 тис. грн за судові експертизи.

Згідно з рішенням суду, жінки повинні періодично з’являтись для реєстрації до уповноваженого органу та повідомляти про зміну свого місця проживання і роботи. Вирок можна оскаржити в апеляційному суді.