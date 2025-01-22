Галицький районний суд виніс вирок сутенерці Олені Кірсановій, яка створила та адмініструвала у Львові салон з надання інтимних послуг. Їй призначили рік іспитового терміну.

Як вказано в матеріалах справи, у вересні 2023 року мешканка Кривого Рогу Олена Кірсанова разом із спільниками почала займатися сутенерством у Львові. Вона займалась організаційними функціями, а її спільниця – адмініструванням. Всі прибутки вони планували розділяти між собою та вкладати в розширення мережі салонів для надання інтимних послуг.

Крім цього, вони орендували квартиру, яку обладнали під заняття проституцією, а також організовували виїзди повій на виклик до клієнтів. Роботу повій жорстко контролювали – за невихід на роботу або вихід у стані алкогольного чи наркотичного спʼяніння їх карали штрафами.

Олена Кірсанова займалась сутенерством до червня 2024 року, коли її викрила поліція. У матеріалах справи вказано, що поліція викрила діяльність борделю ще у грудні 2023 року. Тоді один із клієнтів, діючи під контролем поліції, замовив послуги повії за 2700 грн. На зустріч із повією він взяв з собою мічені поліцією гроші, після чого обрав одну з чотирьох запропонованих дівчат, яка надала йому інтимні послуги.

У суді Олена Кірсанова свою провину визнала і уклала відповідну угоду з прокуратурою. Враховуючи обставини справи, суддя Віталій Стрельбицький визнав її винною за ч. 2 ст. 302, ч. 2 ст. 303 ККУ та призначив 4 роки позбавлення волі. Однак суд звільнив її від відбування покарання, призначивши рік іспитового терміну. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.