Галицький районний суд виніс вирок сутенеру Леоніду Моквицю, який арзом із спільницею заснував і адміністрував у Львові салон інтимних послуг. Йому призначили рік іспитового терміну. Раніше його спільниці призначили такий же вирок. Леонід Моквиць клопотав, аби 908,4 тис. грн його застави перерахували на потреби Нацгвардії.

Як вказано в матеріалах справи, у вересні 2023 року мешканець Кривого Рогу Леонід Моквиць разом зі спільницею почав займатися сутенерством у Львові. Спільниця займалась організаційними функціями, а він – адмініструванням. Всі прибутки вони планували розділяти між собою та вкладати в розширення мережі салонів для надання інтимних послуг.

Крім цього, вони орендували квартиру, яку обладнали під заняття проституцією, а також організовували виїзди повій на виклик до клієнтів. Роботу повій жорстко контролювали – за невихід на роботу або вихід у стані алкогольного чи наркотичного спʼяніння їх карали штрафами.

У такий спосіб сутенерством вони займались до червня 2024 року. У матеріалах справи вказано, що поліція викрила діяльність борделю ще у грудні 2023 року. Тоді один із клієнтів, діючи під контролем поліції, замовив послуги повії за 2700 грн. На зустріч із повією він взяв з собою мічені поліцією гроші, після чого обрав одну з чотирьох запропонованих дівчат, яка надала йому інтимні послуги.

У суді Леонід Моквиць свою провину визнав і уклала відповідну угоду з прокуратурою. Враховуючи обставини справи, суддя Людмила Мироненко визнала його винним за ч. 2 ст. 302, ч. 2 ст. 303 ККУ та призначив 4 роки позбавлення волі. Однак суд звільнив його від відбування покарання, призначивши рік іспитового терміну. Цей вирок можна оскаржити в апеляції. Крім цього, він має перерахувати 908,4 тис. грн застави як благодійну допомогу для однієї з частин НГУ.

Додамо, що раніше Галицький районний суд виніс аналогічний вирок його спільниці Олені Кірсановій, яка разом із ним організаувала роботу салону.