Наразі будівля школи збудована на три поверхи

Львівський забудовник власним коштом добудує школу мистецтв у Залізничному районі. Після добудови школа зможе приймати понад 400 учнів. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради у п’ятницю, 27 червня.

Йдеться про завершення будівництва школи мистецтв №11 на вул. Кричевського, 61.

«Львівська школа мистецтв №11 функціонує в пристосованому приміщенні частини дитячого садочка на вулиці Виговського. Цей район стрімко розвивається, тому і школі мистецтв потрібно більше простору, і садочку потрібні їхні приміщення для розширення. Останні роки настільки зріс попит на мистецькі заклади освіти, що ця школа має один з найсерйозніших конкурсних відборів в громаді. Велике приміщення школи мистецтв дозолись нам охопити ще більше дітей, щоб допомогти їм розвивати свої таланти», – розповів керівник управління культури ЛМР Олексій Табаран.

Роботу над цим об’єктом розпочали у 2019 році й станом на зараз збудували триповерхову будівлю. Для завершення будівництва потрібно добудувати четвертий поверх, у якому розмістять великий концертний зал, а також встановити вікна та двері.

Виконати ці роботи власним коштом має ТзОВ «Укртексколор» – девелопер – «Парус Преміум». Ця компанія днями отримала дозвіл на будівництво ще однієї черги ЖК «Парус» на вул. Кульпарківській в обмін на фінансування добудови мистецької школи.

Додамо, що у цій школі мистецтв мають бути класи для занять на різних музичних інструментах, хорового співу, хореографії, вокалу, живопису, а також театральна студія. Окрім того, в приміщенні буде великий та малий концертні зали на 250 та 80 глядачів відповідно. Наповнення школи мистецтв виконає управління культури Львівської міськради.