Головний корпус – освітній двоповерховий атріумний простір – можна описати як відкритий простір для дітей, повний пригод і несподіванок

Забудовник подарує місту школу на Новому Львові. Звучить як фантастика? Зазвичай, на превеликий жаль, будівельники мають імідж людей, що у Львові беруть, а не дають. Утім, компанія Resident Development має намір звести школу для 500 учнів на Новому Львові. Як це буде, чому вирішили так допомогти містові та скільки коштує такий проект – далі.

Перший соціальний проект, який реалізує приватний забудовник, – амбітні плани на час війни. У 2022-му, схоже, будівельний ринок Львова швидше думає про виживання. Однак, так роблять не всі. Компанія Resident Development уже активно увійшла в бізнес і оголосила про бажану зміну правил гри на ринку.

Зокрема, заява в середині червня сповіщає: Resident Development готова не лише будувати на міських землях, а й брати соціальну відповідальність на рівних із містянами та міською владою. Давати людям комфортне житло за адекватну ціну, до якої належить і соціальна інфраструктура – головна думка оприлюдненої заяви.

Школу будуть зводити в районі Нового Львова, аби півтисячі школярів мали сучасний навчальний корпус

Що ж, скаже недовірливий львів’янин, чи не один забудовник бився в груди, що дбає за містян! А де реальний приклад? Тому в Resident Development, аби слово не розходилося із ділом, вирішили проінвестувати проект у конкретному місці та просто подарувати його місту. Зійшлися після переговорів із представниками міської влади на тому, що це буде школа на Новому Львові.

«Трошки змінилися правила гри, як на мене. Раніше було так: забудовник казав, я будую, плачу пайовий внесок, той внесок іде на розвиток – та й по всьому. Тепер же ж інвестор говорить: я не відчуваю розвитку, не відчуваю міста. А людина хоче сама це робити – дати Львову щось значне, не лише переказати гроші. Як корінні львів’яни хочемо збудувати не просто школу, а заклад освіти, який міг би бути прикладом для інших інвесторів. Це амбітна мета, і наші освітяни – найкращі», – каже представник Resident Development, заступник голови правління наглядової ради Артур Натін.

Школу будуть зводити в районі Нового Львова, аби півтисячі школярів мали сучасний навчальний корпус. Відтак першими мову повели юристи. Все чисто, кажуть фахівці: договори, інвестиційна угода, підписана між забудовником та містом. Договір, за яким забудовники із Resident Development зобов’язані оплатити проект, пройти експертизу та й усе далі за списком. Є певні чіткі терміни, передбачені домовленістю. На місці будови вже роблять геологічні дослідження – усе, як того вимагає закон і параметри якісної роботи.

У такий складний час проект вселяє оптимізм і довіру людям – до забудовників і до влади. І не лише: нова школа може стати окрасою не лише мікрорайону, а й Львова загалом. Школа постане на вулиці Героїв Крут. Тут непросте архітектурне середовище, яке вимагає високого рівня забудови.

«Головна ідея: максимально світлого приміщення, щоби школа була буквально пронизана світлом. Для нас, творчого колективу Kudin Architeks, проект будівлі школи став просто справою честі», – розповів архітектор Віктор Кудін. Повертаючись до теми світла, частково прозора покрівля зі cкляними ліхтарями – далеко не єдина деталь навчального закладу.

Кілька місяців працює над проектом Kudin Architeks і першочергово думає про максимальну безпеку й затишок у школі. Зважили також на те, що ділянка під забудову непроста – перепад висоти більше 6-ти метрів (цю «незручність», до речі, архітектори використали на користь). Після того, як створили ескізний проект, зібрали у мерії освітянську громаду міста. Педагоги напрацювали свої зауваження, які внесли в оновлений проект і представили громаді повторно усередині травня.

Всі класи або лабораторії використовуватимуть за принципом взаємозаміни. Відтак дітки не матимуть сталого класу, а подорожуватимуть усіма

Головний корпус – освітній двоповерховий атріумний простір – можна описати як відкритий простір для дітей, повний пригод і несподіванок. Це не буде класичний шкільний заклад. Натомість діти отримають приміщення, які прозорими скляними перегородками відділятимуть класи від загальної території. Це щоби діти відчували себе у відкритому просторі – так це відповідатиме найсучаснішим вимогам нової української школи та й останнім тенденціям шкільної освіти у світі.

Всі класи або лабораторії використовуватимуть за принципом взаємозаміни. Відтак дітки не матимуть сталого класу, а подорожуватимуть усіма. Що ж, можливо, учителям і доведеться виловлювати спершу бешкетників у чужих приміщеннях, та малюки, сподіваються автори проекту, пригод матимуть повну торбу. Зважаючи на потреби нової школи, дуже багато заклали лабораторій і кабінетів. Географія, математика, фізика і хімія – річ, звісно, потрібна, але вже й звична у школах. А от приміщення для робототехніки, іноземних мов, інформатики, музики, моделювання, малюнків, хореографії є ще, на жаль, не всюди. Кожен клас матиме специфічне обладнання, з огляду на його профіль. Ну, а кожен учень – окрему шафку; загального шкільного гардеробу не буде.

Архітектори не планували окремо зал зібрання, натомість на перепаді між двома поверхами у відкритій атріумній зоні сходи «трансформуватимуться» водночас у відкритий амфітеатр. Іще для активного розвитку проектної діяльності дітей передбачили медіатеку разом із бібліотекою. Їдальня у новій школі на Героїв Крут теж буде, але звичайно ж, не в традиційному стилі.

Активно і спортивно має бути в новій школі завдяки численним спортивним майданчикам, щоби відпочивати та гратися. Ще передбачили й спортивний великий зал та басейн на 25 метрів.

Важливий аспект щодо безпеки. Зважаючи на війну з росією, архітектори передбачили бомбосховище для всіх учнів, яким служитиме тир на 25 метрів. У плані також є приміщення для дівчаток, де вони можуть здобути парамедичний досвід. Хоча, втім, у компанії Resident Development щиро прагнуть, аби бомбосховище так і не знадобилося, а учениці більше переймалися ляльками та зачісками подруг!)))

Діти отримають приміщення, які прозорими скляними перегородками відділятимуть класи від загальної території

Доречно згадати, що компанія Resident Development із початком війни переглянула загалом ще раз усю безпекову концепцію роботи. Зокрема, самі, без наказів, збільшили товщину стін у підземних паркінгах. Перекриття таких укриттів зміцнили. Проектантам дали завдання змінили всі заплановані ліфти на швидкісні, щоби люди могли зменшити час на евакуацію. А ще архітектори в усіх планах розширили сходові клітки, аби уникнути скупчення людей під час тривог. Передбачили також надійніший пожежний захист та противогневе оповіщення. Усі вікна в будовах Resident Development – якісні, аби уламків у разі, не дай Боже, прильоту ракети було менше.

Забудову школи також курує благодійний фонд «Країна дитячих мрій». Саме він має стежити за обігом коштів щодо проекту, виконанням усіх вимог, передбачених договорами. Також він працюватиме аудитором, аби школа несла те соціальне навантаження, яке для неї передбачене. Інші проекти Resident Development будуть гарантією того, що школа буде зведена за проєктом із дотриманням максимальної якості.

Що ж до школи, то в компанії Resident Development кажуть: заробітку тут, на хлопський розум, нема. Усі витрати в проекті бере на себе ініціатор та інвестор. Є бажання залишити по собі амбітний слід. Дати Львову як місту те, на що воно заслуговує. «Дуже класно, радий, що RD – перший у Львові, хто хоче побудувати за зароблені гроші школу», - так коротко коментує фінансовий бік справи архітектор Віктор Кудін. Втім, це не означає, що компанія ставить себе у якусь «ексклюзивну» лаву. Ба навпаки, RD сподівається, що колеги на ринку покажуть ще більш якісні та амбітні проекти, які справді прикрасять Львів та зроблять життя в місті максимально затишним і комфортним.

Проект школи на Героїв Крут орієнтовно за три місяці піде на державну експертизу, вона може тривати приблизно стільки ж часу. Resident Development повідомлятиме про всі деталі справи; охочі можуть завжди навідатися на місце зведення сучасного освітнього хабу або ж завітати зі своїми думками щодо цього до офісу компанії.