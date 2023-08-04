Сихівський районний суд Львова визнав винним у невтерезій їзді львівського айтівця, якого затримали нетверезим за кермом кросовера Lexus RX350 на вул. Стрийській. Водія оштрафували на 17 тис. грн та позбавили водійських прав на один рік.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у липні 2023 року, під час комендантської години 3 червня, близько 00:30, поліцейські зупинили авто Lexus RX350 на вул. Стрийській біля будинку №45а (перехрестя з вул. Науковою та Хуторівкою). У водія Олекси С. виявили ознаки алкогольного сп’яніння, перевірка на драгері показала – 1,02 проміле.

На розгляд справи у суді Олекса С. не прийшов, але подав свої покази. Водій заявив, що був тверезим, коли його зупинили поліцейські. Він пройшов перевірку на драгері на місці зупинки, яка показала 1,02 проміле алкоголю, але з результатом він не погодився та хотів здати біоматеріал у медзакладі.

«Лікарі медзакладу провели повторно огляд за допомогою газоаналізатора «Драгер», що є порушенням інструкції про порядок виявлення у водіїв ТЗ ознак алкогольного сп’яніння, оскільки лабораторне дослідження може бути проведено виключно з біоматеріалом (сеча, слина, кров). Наполягає, що лікарем порушено вимоги інструкції. Просить висновок лікаря-нарколога визнати недопустимим доказом, а провадження у справі закрити», – наведено покази водія у постанові суду.

На думку суду, доводи обвинуваченого щодо порушення лікарем вимог інструкції про виявлення у водіїв ознак сп’яніння не заслуговують на увагу суду.

«Доводи не заслуговують на увагу суду, оскільки за результатами первинного та повторного огляду водій перебував у стані алкогольного сп`яніння. Твердження про необхідність проведення лабораторного дослідження на стан алкогольного сп’яніння є безпідставним, оскільки невстановлено будь-яких порушень при проведенні огляду водія, відсутні підстави для проведення лабораторного дослідження біоматеріалу (сечі, крові та ін.) водія. Отже, висновок медичного огляду є належним та допустимим доказом», – йдеться у судовій постанові.

Відомо, що обвинувачений працює у сфері комп’ютерного програмування. Справу розглянула суддя Олена Горбань, яка визнала водія винним у нетверезій їзді та оштрафувала на 17 тис. грн з забороною керувати транспортними засобами протягом року. На постанову ще може бути подана апеляція.