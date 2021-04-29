ДТП за участі Дмитра Козакова трапилась 4 лютого на вул. Угорській

Сихівський районний суд оштрафував на 10,2 тис. грн та позбавив водійських прав на рік колишнього львівського поліцейського Дмитра Козакова, який сів за кермо у нетверезому стані. Відповідну постанову суд виніс під час засідання 26 квітня.

Як повідомляв ZAXID.NET, 4 лютого 2021 ранку 39-річний поліцейський Залізничного відділу поліції Дмитро Козаков на автомобілі Škoda Octavia спричинив незначну ДТП з автомобілем КІА на вул. Угорській. Після аварії Козаков спробував втекти, проте його затримав водій пошкодженого авто. Коли на місце ДТП приїхали патрульні поліцейські, Дмитро Козаков відмовився пройти тест на стан сп’яніння на драгері. Тому патрульні скали на нього два протоколи: за скоєну ДТП та нетверезе водіння.

У понеділок, 26 квітня, суддя Сихівського районного суду Людмила Сабара розглянула протокол щодо нетверезого водіння Дмитра Козакова. У прес-службі суду ZAXID.NET повідомили, що суддя визнала поліцейського винним у керуванні автомобіля в нетверезому стані і позбавила його водійських прав на рік. Дмитро Козаков також має сплатити 10,2 тис. грн штрафу. Ця постанова суду ще набрала чинності, бо не пройшло 10 днів для її оскарження в апеляції.

Після скоєння нетверезої ДТП Дмитра Козакова звільнили з поліції. Зараз він намагається поновитись на посаді оперуповноваженого через суд.