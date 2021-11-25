Галицький районний суд Львова визнав львівського підприємця Любомира Дрозда винним у нетверезому водінні. Його оштрафували на 34 тис. грн та позбавили права керувати транспортними засобами протягом трьох років. Це уже вдруге протягом року цього водія затримують нетверезим за кермом.

Як вказано у постанові суду, 11 серпня Любомира Дрозда зупинили з ознаками наркотичного сп’яніння на вул. Листопадового Чину за кермом Mercedes-Benz C200. У нього тремтіли руки, були завужені зіниці, які не реагували на світло, почервоніння обличчя.

Від проходження перевірки він відмовився, на судове засідання Любомир Дрозд не прийшов.

Любомир Дрозд є приватним підприємцем, він займається роздрібною торгівлею овочами та фруктами. Його уже вдруге протягом року затримують нетверезим за кермом. Наприкінці січня його уже затримували за кермом Mercedes-Benz C200 на вул. Залізничній також у стані наркотичного сп’яніння. Тоді Любомир Дрозд погодився пройти перевірку у нарколога, яка підтвердила, що він був під дією амфетаміну. Тоді суд оштрафував його на 10,2 тис. грн та позбавив водійських прав на один рік. Проте водій не зважав на рішення суду та знову сів за кермо.

Дослідивши матеріали справи, суддя Ірина Волоско визнала Любомира Дрозда винним у тому, що він друге протягом року сів нетверезий за кермо та оштрафувала його на 34 тис. грн, з позбавленням права керувати транспортними засобами протягом трьох років. На постанову ще може бути подана апеляція.