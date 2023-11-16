Олег Манько працює лікарем-стоматологом у 5 клінічній лікарні

Жовківський районний суд Львівщини визнав винним у нетверезому водінні львівського стоматолога Олега Манька. Суд призначив порушнику 17 тис. грн та позбавив його водійських прав на один рік.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у листопаді 2023 року, Олег Манько 15 вересня керував автомобілем Renault Sandero у Малехові. На вулиці Дороша його зупинила поліція та помітила у водія ознаки алкогольного сп’яніння, водій погодився пройти перевірку у медзакладі, яка підтвердила, що він є нетверезим. У матеріалах справи не вказано скільки проміле алкоголю виявили у Олега Манька.

У судовій постанові зазначено, що обвинувачуваний працює у 5 міській клінічній лікарні. На сайті Другого медоб’єднання Львова зазначено, що Олег Манько працює лікарем-стоматологом у 5 клінічній лікарні.

На засідання суду Олег Манько не прийшов, але подав заяву про визнання своєї вини. Справу розглянув суддя Руслан Зеліско, який визнав обвинуваченого винним у нетверезій їзді та оштрафував його на 17 тис. грн з позбавленням водійських прав на рік. На постанову ще може бути подана апеляція.