Шевченківський районний суд Львова визнав винною у нетверезому водінні лікарку Наталію Патерко, яку зупинили за кермом з 1,8 проміле алкоголю. Суд призначив лікарці покарання – 17 тис. грн штрафу з позбавленням водійських прав на один рік.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у листопаді 2023 року, лікарка Городоцької поліклініки Наталія Патерко 29 вересня керувала авто Ford Fusion у Львові. Жінку зупинили поліцейські на початку вул. Мазепи та виявили у неї ознаки алкогольного сп’яніння, вона погодилась пройти перевірку на алкотестері, яка показала 1,8 проміле алкоголю, що у дев’ять разів перевищує допустиму норму.

На розгляд справи у суді Наталія Патерко не прийшла. Відомо, що Наталія Патерко є онкологинею та хіміотерапевткою, жінка працює також і у Львові.

Справу розглянув суддя Руслан Єзерський, який дослідив усі матеріали справи та визнав Наталію Патерко винною у нетверезому водінні, призначивши їй 17 тис. грн штрафу з позбавленням водійських прав на один рік. На постанову ще може бути подана апеляція.