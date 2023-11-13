Юрій Курилець працює кардіологом в обласній клінічній лікарні Івано-Франківська

Івано-Франківський міський суд визнав винним у вчиненні п’яної ДТП місцевого кардіолога Юрія Курильця. У суді він визнав свою провину у п’яному водінні та заявив, що на дорозі його підрізав автомобіль, він вирішив «провчити» водія та обігнати його. Юрій Курилець не помітив жінку на переході та збив її. Суд призначив порушнику покарання 71,4 тис. грн штрафу.

Як вказано у вироку суду, який винесли у листопаді 2023 року, аварія трапилась на вул. Набережній 22 квітня. Юрій Курилець керував кросовером Ford Escape та збив 27-річну жінку, яка переходила дорогу нерегульованим пішохідним переходом. За даними поліції, жінка вела поруч із собою електросамокат. У водія були ознаки алкогольного сп’яніння, він пройшов перевірку і у нього виявили 1,32 проміле алкоголю. Жінку доставили до лікарні, вона отримала тілесні ушкодження середнього ступеня важкості.

Юрій Курилець керував кросовером Ford Escape та збив 27-річну жінку, яка переходила дорогу нерегульованим пішохідним переходом

У вироку суду вказано, що обвинувачений Юрій Курилець працює кардіологом у центрі кардіології в обласній клінічній лікарні Івано-Франківська. У суді він визнав свою провину у п’яному водінні та вчиненні ДТП. Юрій Курилець розповів, що того дня він був на похороні свого друга та випив трохи алкоголю. Повертаючись додому, за словами обвинуваченого, його підрізало авто на запорізькій реєстрації, чоловіка це обурило і він вирішив його «провчити» та обігнати. При обгоні він не помітив жінку на переході та збив її. Юрій Курилець заявив, що відшкодував потерпілій завдану шкоду.

На засідання суду потерпіла не прийшла та подала заяву про відсутність претензій до обвинуваченого. Справу розглянув суд, який дослідив усі матеріали справи та визнав обвинуваченого винним у вчиненні п’яної ДТП та призначив покарання – 71,4 тис. грн штрафу з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на три роки. На вирок ще може бути подана апеляція.