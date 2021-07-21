Шевченківський районний суд оштрафував таксиста Ігоря П., який нетверезим їздив за кермом у Брюховичах. Його також на рік позбавили посвідчення водія.

Як вказано у матеріалах справи, 18 квітня, близько 18:00, у Брюховичах на вул. Львівській, 1 патрульні зупинили автомобіль Škoda Fabia, за кермом якого був 65-річний Ігор П. У водія виявили ознаки алкогольного сп’яніння, що підтвердив огляд у Львівському обласному медичному центрі превенції та терапії узалежнень.

Ігор П. кілька разів не з’явився на судові засідання, пояснивши це службовим відрядженням. Тож, враховуючи докази, суддя Шевченківського районного суду Павло Едер визнав винним Ігоря П. у порушенні ч. 1 ст. 130 КУпАП та оштрафував його на 17 тис. грн. Крім цього, водія позбавили права керувати транспортом упродовж року.

Також Ігор П. має заплатити 454 грн судового збору. Цю постанову можна оскаржити в апеляційному суді.