Сергій Кузнєцов сів за кермо з посвідченням батька, який помер 12 років тому

Шевченківський районний суд оштрафував таксиста, який сів п’яним за кермо та їздив із посвідченням водія свого померлого батька. У березні суд позбавив його права керувати транспортом, однак він продовжував їздити з посвідченням небіжчика.

47-річного Сергія Кузнєцова, який був за кермом Dacia Sandero, вперше спіймали на нетверезому водінні 19 лютого. Тоді в його крові майже 2 проміле алкоголю. В березні Шевченківський районний суд визнав його винним у нетверезому кермуванні, оштрафував його на 10,2 тис. грн і на рік позбавив права керувати авто.

Ще одну постанову за нетверезе водіння на Сергія Кузнєцова склали 24 лютого. Тоді пристрій Drager показав у його крові 1,3 проміле алкоголю. В квітні суд знову оштрафував його на 10,2 тис. грн.

Третього разу Сергія Кузнєцова зупинили нетверезим за кермом 15 квітня перехресті вул. Липинського – Бориса Тена. Патрульні спершу зупинили автомобіль Dacia Sandero через порушення водієм ПДР, однак згодом в його крові виявили 0,55 проміле алкоголю. Він показав патрульним посвідчення водія з переклеєною фотографією, видане на 82-річного чоловіка. Під час спілкування з патрульними водій дуже нервував і погрожував знищити документ, а згодом зізнався, що підробив посвідчення батька, який помер 12 років тому, аби працювати таксистом.

На всі три судові засідання Сергій Кузнєцов не з’явився, тож, враховуючи обставини справи, суддя Шевченківського районного суду Василь Кавацюк визнав його винним у повторному керуванні автомобілем у нетверезому стані та оштрафував його на 34 тис. грн. Крім цього, його позбавили права керувати транспортом на три роки. Також він має сплатити 454 грн судового збору. Цю постанову суду можна оскаржити в апеляційному суді.