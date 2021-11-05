Іван Панас їздить за кермом BMW та часто потрапляє у поле зору поліції

Галицький районний суд арештував на 15 діб львівського водія-наркомана Івана Панаса за керування автомобілем у нетверезому стані. Водія регулярно ловлять під наркотиками за кермом, штрафують і позбавляють прав, однак він ігнорує рішення судів і продовжує керувати автомобілем.

24-річний Іван Панас постійно попадається у стані наркотичного сп’яніння за кермом машини BMW 515 або мотоцикла Yamaha R6. Суди уже двічі арештовували Івана Панаса на 15 та 10 діб за нетверезе керування – це максимальне покарання для нетверезих водіїв в Україні. Окрім того, у нього вилучали автомобіль.

Попри рішення суду Іван Панас продовжує сідати за кермо нетверезим. 1 листопада Галицький районний суд розглянув черговий протокол про нетверезе керування Панаса. У матеріалах справи вказано, що близько 2:00 ночі 16 липня Івана Панаса затримали за кермом BMW 515 на вул. Саксаганського з ознаками наркотичного сп’яніння. Водій відмовився пройти освідчення на вміст наркотиків у крові і патрульні склали на нього протокол про нетверезе керування.

Під час судового засідання 1 листопада Іван Панас визнав свою провину. Суддя Ірина Волоско призначила Іванові Панасу покарання за нетверезе керування автомобілем – 15 діб адміністративного арешту, позбавлення водійських прав на 10 років та 51 тис. грн штрафу без конфіскації автомобіля.

Додамо, що у Львові є більше 10 водіїв, які регулярно сідають за кермо нетверезими. Вони не сплачують величезні штрафи, які їм призначають суди, та ігнорують постанови судів.