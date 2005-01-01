Львівському будинку сімейного типу подарували конфіскований автомобіль

Дитячому будинку сімейного типу, що на вул. Тракт Глинянський у Львові, управління юстиції передало мікроавтобус та дитячий одяг. Для сім’ї, у якій десятеро дітей, такий подарунок став цілковитою несподіванкою.

Автомобіль Mercedes Sprinter – ним від сьогодні буде користуватись будинок сімейного типу. Менша дітвора не бариться, інспектує мікроавтобус і ззовні, і зсередини. У машині, кажуть, знайдеться місце для всіх. І жартують: навіть холодильник і диван помістяться.

«Файний подарунок, тільки дуже великий. У нас була менша. Я ще до такої не звикла. Взагалі дуже дивно. Думала, що буде менша, бо нам мама не сказала. Я здогадувалась, що це буде дуже-дуже мега-мега подарунок», – сказала 16-річна Тетяна.

Мама-вихователька десятьох дітей до кінця не вірила, що її мрія може колись здійснитись.

«Велике бажання, про яке я навіть не мріяла до кінця. Я думала: ну, може Opel Vivaro. Бо справді, їм дуже тісно нашою машиною їздити», – поділилась мама-вихователька Катерина Долгова.

До габаритів машини ще треба звикнути, каже пані Катерина, але вже пробує зрушити з місця. З-поміж інших будинків сімейного типу обрали цей, бо родина і має місце, де тримати такий мікроавтобус, і у побуті він їм доречний. Уже планують відпустку на морі, куди планують доїхати новою машиною.

«Вони дуже активно проводять дозвілля, в тому числі і трудове дозвілля. Вони город садять за містом, тобто це буде їм якраз доречно», – пояснив начальник міської служби у справах дітей Ростислав Тимків.

Цей бус управління юстиції Львівщини вилучило в межах кримінального провадження. Кілька років тому на ньому перевозили через кордон наркотики. А у багажнику ще й подарунки – конфіскований товар.

«Останніми роками ми передавали транспорт військовим, державним органам. Ми й надалі будемо військовослужбовцям передавати транспорт, але ось такий транспорт, як цей, я думаю, що він більше знадобиться тут на місці діткам», – розповіла начальниця головного управління юстиції у Львівській області Іванна Смачило.

Тепер за нагоди схожі подарунки в управлінні юстиції пообіцяли робити частіше.