Львівському обласному центру служби крові терміново потрібні донори

Для порятунку важкохворих дітей і дорослих, що потрапили у ДТП, терміново потрібно поповнити запаси крові

У Львівському обласному центрі служби крові закінчуються запаси крові. Через карантин донорів суттєво поменшало, надалі їх може стати ще менше, а потреби у крові є завжди. Кров конче потрібна і хворим дітям, і дорослим, повідомив ZAXID.NET в. о. директора Львівського обласного центру крові Ярослав Дяків.

«Запаси крові закінчуються, бо донорів зараз стало значно менше, а потреби крові не зменшилися. Вона потрібна і важкохворим дітям, і дорослим, які потрапили у ДТП тощо. Надалі через поширення коронавірусу ситуація може бути ще складнішою, тому зараз терміново треба поповнити запаси», – каже Ярослав Дяків.

Центр крові запрошує всіх львів’ян і мешканців області долучитися до доброї справи, стати донором, аби врятувати життя дитині чи дорослому.

Кров потрібна різних груп. Стати донором можуть усі бажаючі віком від 18 до 55 років. Здати кров можна у будні дні на вул. Пекарській, 65 з 8:30 до 13:00. Донором крові можуть стати здорові люди, які не перебували в країнах, де зафіксовано захворювання на коронавірус. Перед здачею крові ввечері слід повечеряти пісними стравами, без масла, сала, ковбас тощо. Вранці випити лише солодкий чай чи каву з сухим печивом.

Консультацію можна отримати за тел: 276-97-68.