Унаслідок ДТП в Яворівському районі троє людей отримали травми

Водія довелося вивільняти з автомобіля

Дорожньо-транспортна пригода сталася у неділю, 22 березня, поблизу с. Тернавиця Яворівського району. Як повідомили у відділі комунікації Головного управління ДСНС Львівщини, о 23:59 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що поблизу с. Тернавиця відбулось зіткнення автомобілів Volkswagen Golf та Hyundai IX 35.

«Як попередньо встановили правоохоронці, поблизу с. Терновиця зіткнулись автомобілі Hyundai, під керуванням 24-річного мешканця міста Судова Вишня, та Volkswagen Golf, за кермом якого перебував 26-річний житель міста Новояворівськ. Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали обидва водії та 27-річний пасажир Volkswagen, мешканець Новояворівська. Постраждалих доставили до лікарні», – повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини.

На місці ДТП працювали поліція та рятувальники.

«На момент прибуття рятувальників до місця виклику з'ясувалось, що внаслідок ДТП троє людей отримали травми. За допомогою гідравлічного обладнання проводились роботи по деблокуванню водія автомобіля Volkswagen Golf та відключення акумуляторної батареї. Потерпілих із травмами різного ступеня важкості госпіталізували Новояворівську району лікарню», - повідомили у ГУ ДСНС Львівщини.

До ліквідації наслідків ДТП залучили 1 одиницю спецтехніки та 3 рятувальників.

За фактом слідчі Яворівського відділення поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Досудове розслідування триває.