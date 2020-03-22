П'яний 36-річний львів'янин на Volkswagen Polo в’їхав в трамвайну зупинку

Унаслідок ДТП постраждав 25-річний пасажир автомобіля

Уночі у неділю, 22 березня, на вул. Стуса у Львові нетверезий водій на автомобілі Volkswagen Polo в’їхав в трамвайну зупинку і намагався втекти з місця події. Патрульні затримали 36-річного львів'янина і доправили його на медосвідчення.

Як повідомили в патрульній поліції Львівщини, близько 1:00 ночі патрульні отримали виклик про те, що на вулиці Стуса водій автомобіля Volkswagen Polo не впорався з керуванням та здійснив наїзд на трамвайну зупинку.

Поліцейські прибули на місце події і побачили біля розбитого автомобіля двох осіб. Один з чоловіків, помітивши службовий автомобіль, намагався втекти. Інспектори наздогнали втікача. Ним виявився водій, який вчинив ДТП. Він повідомив, що не впорався з керуванням, виїхав на трамвайну колію, відтак автомобіль занесло і він здійснив зіткнення із зупинкою громадського транспорту. В ДТП травмувався 25-річний пасажир, якому викликали швидку медичну допомогу.

Відео патрульної поліції з місця події

Під час спілкування з 36-річним водієм, мешканцем Львова, патрульні виявили в нього ознаки алкогольного сп'яніння.

На місце події прибув слідчий для оформлення правопорушення. Автомобіль евакуювали на штрафмайданчик, а водія на медосвідчення.

Прямуючи до медичного закладу, водій поскаржився патрульним на погіршення самопочуття та згодом звернувся за допомогою до медиків.

Загалом за нічну зміну патрульні оформили 12 адміністративних протоколів на водіїв, які керували транспортними засобами в стані сп'яніння.