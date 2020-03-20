Біля Львова фура злетіла в кювет і перекинулася

Біля Чишок фура з'їхала з дороги і перекинулася

Вночі у п’ятницю, 20 березня, біля села Чишки Пустомитівського району на Львівщині фура з’їхала в кювет та перекинулася. Унаслідок ДТП автомобіль отримав серйозні пошкодження, постраждав 30-річний водій. Його з травмами госпіталізували.

Як повідомили в поліції Львівщини, ДТП сталася близько 3:10 ночі на трасі Київ-Чоп поблизу села Чишки Пустомитівського району.

Унаслідок ДТП постаждав 30-річний водій із Закарпаття

Попередньо відомо, що 30-річний водій вантажного автомобіля Mercedes, мешканець Закарпатської області, не впорався з керуванням, з’їхав у кювет, де транспортний засіб перекинувся. Водія вантажівки з травмами голови та забоями доставили у лікарню для надання медичної допомоги.

Зараз поліцейські встановлюють обставини ДТП та вирішують питання про правову кваліфікацію події.