У Пустомитах неповнолітній на автомобілі збив працівницю комунальної служби

Винуватець ДТП втік з місця події

Вночі у суботу, 21 березня, Пустомитах на Львівщині водій автомобіля ВАЗ 2105 на швидкості збив працівницю комунального підприємства, яка в той час прибирала вулицю.

Як зазначається у повідомленні, ДТП сталася близько 3:00 ночі. Жінка жива, вона перебуває у лікарні із значними травмами. Зловмисника розрушукують. За даними міської ради, власник автомобіля – мешканець Пустомит.

Відео з камер спостереження оприлюднила Пустомитівська міська рада.

Як повідомили згодом ZAXID. NET в поліції Львівщини, поліцейські вже розшукали водія-втікача, який збив комунальницю на вул. Грушевського у Пустомитах. За даними поліції, до ДТП причетний 17-річний мешканець міста Пустомити, який перебував за кермом автомобіля ВАЗ 2105.

Постраждалу 71-річну працівницю комунального підприємства госпіталізували з тілесними ушкодженнями.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Винуватцю ДТП загрожує обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами.

Секретар Пустомитівської міськради Андрій Жидачек у суботу, 21 березня, розповів ZAXID.NET, що постраждала комунальниця вже прийшла до тями. У неї діагностували травми голови, тріщину коліна та травму ключиці. Пустомитівська міськрада допоможе її родичам придбати ліки.

За даними Андрія Жидачека з камер відеоспостереження, знайомі винуватця ДТП повернулися на місце події на іншій машині і, замість того, щоб викликати швидку, вирішили самостійно відвезти жінку до 8-ї клінічної лікарні Львова. Попередньо відомо, що неповнолітній хлопець їхав машиною з друзями та перебував у нетверезому стані. Усю інформацію з камер відеоспостереження зараз вивчає поліція.