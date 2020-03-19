На Львівщині мікроавтобус збив на смерть пішохода

Ввечері 18 березня біля с. Градівка Городоцького району автомобіль Volkswagen T5 збив пішохода, який загинув на місці. ДТП трапилася о 19:30, повідомляє департамент з питань цивільного захисту ЛОДА. У повідомленні зазначається, що наїзд відбувся за межами пішохідного переходу. За кермом перебував мешканець Самбора 1966 року народження. Пішохід, мешканець с. Градівка 1944 року народження, від отриманих травм помер на місці події. Обставини з’ясовуються.

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