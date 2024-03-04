Суд виніс вирок Олені Фроловій за несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ у Львові

Личаківський районний суд Львова у понеділок, 4 березня, виніс вирок громадянці України Олені Фроловій за несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ у Львові. Їй присудили покарання у вигляді шести років позбавлення волі.

Як повідомили в прес-службі суду, жінка переселилася до Львова з окупованої території. 22 жовтня 2022 року о 8:00 ранку на одній з вулиць у Львові вона зробила на власному телефоні скріншот з програми GoogleMaps, після чого обвела маркером територію парку, в якому розташовувалися підрозділи ЗСУ та військові формування, та переслала ці дані через Telegram cвоїй сестрі, яка проживає в Росії. А та, в свою чергу, поширила скріншот військовослужбовцю збройних сил Російської Федерації Снєговському В.С. з метою завдання ракетних ударів по зазначеному об’єкту.

Суддя Сергій Гирич визнав Олену Фролову винною у несанкціонованому поширенні інформації про розмішення підрозділів ЗСУ (ч. 2 ст. 114-2 ККУ). Вироком суду їй призначено покарання у вигляді шести років позбавлення волі. На вирок ще може бути подана апеляція.