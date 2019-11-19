Львівську облраду оточили близько 200 протестувальників з різними вимогами

Акції протесту під стінами Львівської облради

Львівську облраду, де у вівторок, 19 листопада, триває засідання сесії пікетують близько 200 мешканців з різних районів та з різними вимогами.

На акції протесту присутні представники діючих Волицької та Новострілищанської ОТГ, які вимагають не ліквідовувати їхні громади, представники колективу психіатричної лікарні «Заклад» вимагають не ліквідовувати їхню медустанову, мисливці з Мостиськ виступають проти передачі угідь товариству «Зубр», а мешканці Малого і Великого Любіня ­- проти розміщення біля них нового полігону ТПВ.

Акції протесту під стінами Львівської облради (фото ZAXID.NET)

«Ми протестуємо, тому що сьогодні на сесію виносять питання передачі лісових і польових угідь товариству «Зубр», яке захищає депутат обласної ради Євген Буба», - повідомив ZAXID.NET мисливець, представник районної ГО «Мостиське товариство мисливців і рибалок» Мирон Івановський.

Голова Волицької ОТГ Марія Дик повідомила, що громада довела свою спроможність упродовж двох років, а тепер її хочуть приєднати до Шегинівської ОТГ, «бо їм бракує грошей».

Представники колективу психлікарні у селі Заклад Миколаївського району виступають проти розгляду проекту рішення, який передбачає припинення КНП ЛОР «Львівська обласна психіатрична лікарня «Заклад» через приєднання його до КНП ЛОР «Львівська обласна психіатрична лікарня».