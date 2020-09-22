Володимир Рижковський раніше працював у Рівному

Генеральним директором Львівської клінічної лікарні на залізничному транспорті призначили Володимира Рижковського. Про це повідомили в «Укрзалізниці».

Він переміг у відкритому відборі кандидатів на посаду генерального директора, що відбувся ще 10 вересня. Відбір відбувався у два тури: в першому члени комісії вивчали резюме та Програми розвитку відомчих лікарень, а в другому – кандидатів запрошували на співбесіду, де вони захищали свої Програми.

Володимир Рижковський – кандидат медичних наук, доцент, закінчив Львівський державний медичний інститут, лікувальний факультет та Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені Степана Дем'янчука у Рівному за спеціальністю, факультет «Фізична реабілітація». Працював завідувачем кафедри Фізичної терапії та ерготерапії Рівненської медичної академії.

Зазначимо, що Львівська залізнична лікарня, що на Огієнка, 5, є базовим медцентром на Львівській залізниці. Попередньою директоркою лікарні була Наталія-Ольга Палій.