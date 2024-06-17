«Львівсвітло» оприлюднило перелік вакансій та вимог

Комунальному підприємству «Львівсвітло» не вистачає працівників технічних спеціальностей, зокрема електромеханіків ліфтів та електромонтерів. 14% фахівців підприємства вже служать у лавах ЗСУ. Це підприємство обслуговує третину усіх міських ліфтів, вуличне освітлення Львова і громади та обслуговує розподільні трансформаторні підстанції.

«Ми обслуговуємо більше тисячі ліфтів у Львові. Щодня наші електромеханіки виїздять на технічні огляди ліфтів, проводять поточний ремонт, монтують обладнання. Це дуже кропітка і відповідальна робота. А зараз, коли маємо погодинне відключення електроенергії, то зросли звернення про застрягання у ліфтах. Тому ми створили додаткову аварійну бригаду, яка їздить на такі виклики. Адже розуміємо, що на такі речі треба реагувати оперативно», – цитують ЛКП «Львівсвітло» у прес-службі міськради.

Підприємство обслуговує десятки тисяч кілометрів вуличної електромережі. Електромонтери ремонтують старі світильники та замінюють на нові, світлодіодні, які більш економні в електроспоживанні. Наприклад, на Сихові старі вуличні світильники міняють на LED, що дозволяє зменшити споживання електроенергії в 4,5-5 разів і зменшити навантаження на електромережу.

«Львівсвітло також обслуговує розподільні трансформаторні підстанції. І буде будувати нову підстанцію для реабілітаційного центру “Незламні”, де проходять лікування і реабілітацію наші військові. Тому потреба у фахових працівниках є досить гострою для підприємства. Наявність робочого персоналу – це освітлення наших вулиць, світло у закладах соціальної сфери, це також справні і безпечні ліфти, оперативні виїзди при аварійних ситуаціях», – наголошують у департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР.

Ознайомитися з вакансіями у ЛКП «Львівсвітло» можна тут.

Також транспортним комунальним підприємствам Львова критично не вистачає водіїв.