Через брак водіїв на деяких маршрутах мало транспорту

Управління транспорту не може збільшити випуск на лінії транспорту, тому що комунальним підприємствам вкрай бракує водіїв – ідеться про потребу у 200 людей. Про це сказав керівник управління Олег Забарило, передає пресслужба ЛМР.

У ЛМКП «Львівелектротранс» є 50 вакансій водіїв тролейбусів і 40 – водіїв трамваїв. В ЛКП «АТП-1» бракує 100-12- водіїв автобусів.

«Після запуску е-квитка «АТП-1» вдалося додатково залучити понад 50 водіїв. Це дозволило збільшити випуски транспорту на 10%. Що стосується електротранспорту, то тут ситуація гірша. І водії, і персонал активно отримують повістки, близько 25 працівників служать у ЗСУ. Підприємству бракує 90 водіїв, що може негативно впливати на випуски електротранспорту на лінії», – сказав Олег Забарило.

Скільки платять водіям

Комунальне автотранспортне підприємство розмістило вакансію на сайті robota.ua. У її описі зазначено, що водію автобуса «Богдан» на маршрутах №20 і 32 пропонують 20-30 тис. грн зарплати за умови позмінного графіку. До роботи запрошуються також пенсіонери і ветерани війни.

Водночас приватне АТП 14630 шукає водіїв автобусів на повну зайнятість і пропонує зарплату у 40 тис. грн на місяць із фіксованою поденною оплатою. Ще одна приватна фірма пропонує водіям на міських маршрутах 26-40 тис. грн зарплати на місяць.

ЛКП «Львівелектротранс» у своїй вакансії пропонує водіям трамваїв і тролейбусів зарплату у 20-22 тис. грн.

Де вивчитись на водія трамвая

Зараз у Львові триває набір групи на навчання водіїв тролейбусів у «Школі водіїв» ЛКП «Львівелектротранс». Навчання триває три місяці у невеликих групах. Підприємству не завжди вдається випустити потрібну кількість водіїв, та мешканців Львова запрошують на навчання.

За детальнішою інформацією щодо вакансій водіїв громадського транспорту слід звертатися до: