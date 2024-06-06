Основними порушеннями є брак автобусів на маршрутах та недотримання графіків

У Львові від початку року за невиконання договірних зобов’язань перевізникам виписали 440 штрафів на загальну суму 748 тис. грн. Серед основних порушень – невипуск на маршрути належної кількості транспорту та порушення графіків руху. Найчастіше умови договорів порушувало підприємство «Фіакр-Львів», яке і отримало найбільшу суму штрафів.

Як розповіли в управлінні транспорту Львівської міськради, загалом за п’ять місяців перевізнику «Фіакр-Львів» виписали 203 штрафи на 345 тис. грн. Найчастіше порушення фіксували на автобусних маршрутах №№13, 17 та 43.

«Зокрема, йшлося про відсутність відповідної кількості транспорту на лініях у вихідні дні. Водночас слід зазначити, що “Фіакр-Львів” покращив курсування вказаних маршрутів у робочі дні», – зазначили в управлінні транспорту.

Крім того, ще 117 та 102 штрафи виписали перевізникам АТП-14630 та «Міра і К». Відтак ці автотранспортні підприємства мають сплатити до міського бюджету 198,9 та 173,4 тис. грн.

«При цьому відзначаємо, що впродовж останнього місяця ці перевізники також покращили роботу деяких автобусних маршрутів. Зокрема, збільшено кількість транспорту на маршрутах №№ 11, 21, 23 та 27», – додали в управлінні транспорту.

Найменше порушень зафіксували у роботі перевізників «Успіх-БМ» – чотири штрафи та АТП-1 – 14 штрафів.

Нагадаємо, торік у Львові за недотримання умов договорів перевізникам виписали 819 штрафів. Сума сплачених у міський бюджет коштів склала майже 1,4 млн грн.

Нещодавно у Львові почав курсувати новий автобусний маршрут № 12 зі сполученням «Рясне 2 – АС № 2». Завдяки цьому маршруту, мешканці районів Рясне 1 та Рясне 2 мають пряме сполучення з лікарнями св. Пантелеймона та св. Миколая. Також у травні відновив роботу автобусний маршрут №45, зі сполученням «пл. Галицька – ТРЦ «Вікторія Гарденс».