Планують зібрати гроші для закупівлі тисячі великодніх кошиків

Хорова капела «Дударик», Гарнізонний храм Петра і Павла та Будинок офіцерів цього року готують до передачі на передову в зону бойових дій гостинці для солдатів. Цього року планують зібрати гроші для закупівлі тисячі великодніх кошиків. Для цього необхідно 50 тис. грн

«Потрібно: 1000 пасочок, 500 кг ковбас, 1000 яєць, 300 кг вафель, кілька спайок газованої води «Дюшес» (спеціальне побажання ДШВ). Пасочки можна заофірувати, коли їх будете освячувати, а листи залишити у скриньці в храмі. Кошти на все інше просимо переховувати на благодійний рахунок храму і зазначати «На Великодній кошик для солдата». Грошовий еквівалент складає 50 тис. грн», – повідомили організатори.

Збір триватиме до п’ятниці, 30 квітня.

Також на підтримку цієї акції у четвер, 8 квітня, о 19:00 хорова капела «Дударик» влаштовує онлайн-концерт, який відбудеться у Гарнізонному храмі Петра і Павла. Його можна буде подивитися на сторінках «Дударика» та Гарнізонного храму у Facebook.

«Нашим військовим на сході конче потрібно відчувати нашу підтримку листами, дзвінками, амуніцією чи смачними подарунками. Вони мають мати чим і за кого воювати. Для цього «Дударик» ініціює щорічні заходи для збору Великоднього кошика для солдата. 8 квітня о 19:00 в Гарнізонному храмі св. апостолів Петра і Павла відбудеться онлайн-концерт на підтримку цієї ініціативи», – розповів директор «Дударика» Дмитро Кацал.

Зазначимо, що цю ініціативу розпочали на згадку про 43-річного отця Андрія Дуду, військового капелана, який помер у квітні 2020 року. До слова, два роки тому вдалося зібрати і відіслати на передову гостинці для 800 солдатів.

Реквізити:

РО Центр військового капеланства УГКЦ

Код отримувача: 35775549

Рахунок отримувача у форматі відповідно до стандарту IBAN: UA803052990000026002041000305

Назва банку: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Призначення платежу:

«На Великодній кошик для солдата»