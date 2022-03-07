Привозити можна дрова, відходи деревини, окрім меблів

ЛКП «Львівспецкомунтранс» просить мешканців приносити деревину, придатну для горіння, для обігріву блокпостів. Центр збору деревини облаштують на вул. Жовківській, 18, а звідти її будуть розвозити по блокпостах, бо синоптики прогнозують на цей тиждень холодні ночі.

«Довкола Львова та на в’їздах в усі населені пункти громад нашої області встановлено блокпости, де цілодобово перебувають добровольці територіальної оборони. З їжею та напоями проблем немає, однак зараз наші охоронці потребують допомоги з обігрівом. На блокпостах є «буржуйки», бочки та для них потрібні дрова. Тому приносіть та привозьте все, що підходить для обігріву», – повідомив у Fаcebook директор ЛКП «Львівспецкомунтранс» Тарас Стефанишин.

Для обігріву підходять дрова, відходи деревини, за винятком меблів. Привозити чи приносити деревину треба на вул. Жовківську, 18, де облаштували пункт збору деревини, а звідти її будуть розвозити по блокпостах.