Іноді на трасі блокпости стоять у кожному селі, що штучно сповільнює рух

Мешканці Львівщини активно включились в охорону і патрулювання своєї території, але зараз в області надто багато встановлених блокпостів. Іноді вони перешкоджають руху військової техніки та машин швидкої, створюють затори. Голова Львівської ОДА Максим Козицький закликав не встановлювати самовільних блокпостів і погоджувати такі рішення з військовими.

«Якщо це робити неузгоджено, вони можуть заважати транспорту, який з гуманітарною допомогою їде до Києва, Житомира, Одеси, Вінниці та інших міст і сіл України, які зараз дуже потребують нашої підтримки. Також уже фіксували випадки, коли такі блокпости перешкоджали переміщенню техніки українських воїнів та машинам екстреної медичної допомоги», — пояснив Максим Козицький.

Командування 103-ї окремої бригади Сил територіальної оборони Збройних сил України просить львів’ян та мешканців області погоджувати з командуванням бригади місця блокпостів і бетонних загороджень. Телефон штабу бригади: 096 080 69 87.

А на в’їздах до Львова біля блокпостів облаштовують виокремлені смуги для руху громадського транспорту і спецтехніки, яка забезпечує життєдіяльність міста та допомагає Збройним силам України. Виокремлені смуги уже діють на в’їздах у місто на вулицях Стрийській, Городоцькій та Кульпарківській.

Хроніка вторгнення Росії. День сьомий – у прямій трансляції ZAXID.NET