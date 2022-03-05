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Гуманітарний штаб розташований у Палаці мистецтв на вул. Коперника

Гуманітарний штаб допомоги населенню та військовим, який діє у Львівському палаці мистецтв (вул. Коперника, 17) просить допомогти продуктами та ліками. Волонтери оприлюднили нагальні потреби станом на 11.00 5 березня 2022 року. Продукти харчування: дитяче харчування (найбільша потреба у безглютеновому та для новонароджених);

крупи;

ковбасні вироби;

олія;

борошно;

сухі пайки;

сир твердий;

морква, буряк;

цитрусові;

згущене молоко. Медикаменти джгути;

кровоспинні;

катетери;

aнтибіотики (ін’єкційні);

гемостатичні губки;

гемостатики (транексамова кислота у будь-якому вигляді, Celox, QuickClot) у вигляді бинта кровоспинного, в ампулах та губках);

катетери внутрішньовенні 18 та 22 розміри;

бактерицидні пластирі;

мішки Амбу;

бандажні аплікатори;

бинти гіпсові;

антигістамінні препарати (ін’єкційні);

стерильні рукавички (M, L);

шприци;

системи;

гормони (ін’єкційні);

но-шпа (ін’єкційна);

ніфуроксазид;

вугілля активоване;

перев’язувальні пакети (набори)

спазмалгон

таблетки для знезараження води Розчини фізрозчин;

розчин Рінгера Перев’язочні матеріали марля

бинти Знеболюючі трамадол;

налбуфін Кардіогрупи антигіпертензивні препарати

каптопрес

валідол

нітроглецерин Шовний матеріал нитки;

голки(ріжучі і колючі) Непродовольчі товари: засоби для гоління;

пральний порошок;

одноразовий посуд;

паперові ящики (нові). «Військові» товари: термобілизна (чоловіча, жіноча);

рукавиці тактичні та будівельні;

каримати;

павербанки, батарейки;

рації (засоби зв’язку). Хроніки вторгнення Росії. Десятий день – у прямій трансляції ZAXID.NET

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