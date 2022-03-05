Гуманітарний штаб просить львів’ян приносити продукти та ліки
Потрібні також і непродовольчі товари
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Гуманітарний штаб розташований у Палаці мистецтв на вул. Коперника
Гуманітарний штаб допомоги населенню та військовим, який діє у Львівському палаці мистецтв (вул. Коперника, 17) просить допомогти продуктами та ліками.
Волонтери оприлюднили нагальні потреби станом на 11.00 5 березня 2022 року.
Продукти харчування:
- дитяче харчування (найбільша потреба у безглютеновому та для новонароджених);
- крупи;
- ковбасні вироби;
- олія;
- борошно;
- сухі пайки;
- сир твердий;
- морква, буряк;
- цитрусові;
- згущене молоко.
Медикаменти
- джгути;
- кровоспинні;
- катетери;
- aнтибіотики (ін’єкційні);
- гемостатичні губки;
- гемостатики (транексамова кислота у будь-якому вигляді, Celox, QuickClot) у вигляді бинта кровоспинного, в ампулах та губках);
- катетери внутрішньовенні 18 та 22 розміри;
- бактерицидні пластирі;
- мішки Амбу;
- бандажні аплікатори;
- бинти гіпсові;
- антигістамінні препарати (ін’єкційні);
- стерильні рукавички (M, L);
- шприци;
- системи;
- гормони (ін’єкційні);
- но-шпа (ін’єкційна);
- ніфуроксазид;
- вугілля активоване;
- перев’язувальні пакети (набори)
- спазмалгон
- таблетки для знезараження води
Розчини
- фізрозчин;
- розчин Рінгера
Перев’язочні матеріали
- марля
- бинти
Знеболюючі
- трамадол;
- налбуфін
Кардіогрупи
- антигіпертензивні препарати
- каптопрес
- валідол
- нітроглецерин
Шовний матеріал
- нитки;
- голки(ріжучі і колючі)
Непродовольчі товари:
- засоби для гоління;
- пральний порошок;
- одноразовий посуд;
- паперові ящики (нові).
«Військові» товари:
- термобілизна (чоловіча, жіноча);
- рукавиці тактичні та будівельні;
- каримати;
- павербанки, батарейки;
- рації (засоби зв’язку).
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