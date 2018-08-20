Львів’ян закликають написати листи на підтримку Олега Сенцова

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21 серпня виповнюється 100 днів голодування Олега Сенцова

У вівторок, 21 серпня, у різних країнах світу відбудуться акції з масового надсилання листів на підтримку українського режисера Олега Сенцова до консульств Російської Федерації. У Львові передача листів відбудеться у вівторок, 21 серпня, об 11:00 біля консульства РФ на вул. К. Левицького, 95.

21 серпня – 100-ий день голодування українського режисера Олега Сенцова. У цей день відбудуться акції підтримки.

«Міжнародний ПЕН-клуб (міжнародна неурядова організація, яка об'єднує професійних письменників, редакторів і перекладачів - ред.), офіс «Львів — місто літератури ЮНЕСКО», Меморіальний музей тоталітарних режимів «Територія Терору» та Український осередок Міжнародного ПЕН-клубу доєднуються до цієї всесвітньої акції та закликають усіх прийти 21 серпня, об 11:00 до консульства Російської федерації на вул. К. Левицького, 95 та засвідчити передачу листів адресату», – йдеться у повідомленні прес-служби ЛМР.

Листи потрібно принести завчасно до 18:00 понеділка, 20 серпня, в Меморіальний музей тоталітарних режимів «Територія Терору», що на просп. В. Чорновола, 45Г, щоби їх відсканували та передали Міжнародному ПЕН-клубу. Також можна надіслати на пошту Міжнародного ПЕН-клубу на адресу [email protected] до 12:00 20 серпня.

До слова, організатори просять, щоби, відповідно до російського законодавства, листи були написані російською мовою.

Новини акції можна знайти на сторінці у Facebook.

Нагадаємо, Олег Сенцов був заарештований у травні 2014 року та незаконно засуджений до 20 років ув'язнення. 14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування. Його матір звернулася до Путіна з проханням про помилування сина на день його народження – 13 липня. Також 120 всесвітньовідомих діячів культури підписали лист із вимогою звільнити Сенцова.