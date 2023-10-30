Львів’ян запрошують на тренінги з військової та безпекової підготовки
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У Львові організовують тренінги з військової та безпекової підготовки. Команда Центру готовності цивільних запрошує всіх охочих долучитись до занять на актуальну тематику в листопаді.
Центр готовності цивільних (ЦГЦ) – проект Благодійного фонду Сергія Притули, ціллю якого є навчити цивільне населення базовій військовій підготовці. Центри діють у понад 60 містах 17 регіонів, зокрема у Львові.
«Ми не можемо перемогти ворога кількісно, але можемо подолати якісно. Залучення цивільного суспільства до безпекових програм сприяє посиленню обороноздатності та підготовці до мобілізації в умовах постійної воєнної загрози з боку країни-сусіда», – зазначають організатори Центру.
Тренінги проводять на понад 35 різноманітних тем, як-от: домедична допомога, стрілецька справа, мінно-вибухова безпека, психологічна допомога, підготовка до мобілізації тощо. А інструкторами ЦГЦ здебільшого є військові та люди з бойовим досвідом, фахівці у своїй сфері.
Актуальний розклад на листопад:
- 1 листопада. Зупинка кровотечі. Тампонування. Реєстрація за посиланням.
- 17 листопада. Стрілецька справа. Реєстрація за посиланням.
- 21 листопада. Зупинка кровотечі. Тампонування. Реєстрація за посиланням.
- 25 листопада. Перша психологічна допомога. Реєстрація за посиланням.
Місце тренінгів повідомляють після реєстрації. Проект благодійний. Вхід на події – добровільний внесок від учасників. Детальніше про події у Львові можна дізнатися у Facebook та Instagram. Також осередки ЦГЦ діють на Яворовщині (Facebook та Instagram) та Дрогобиччині (Facebook та Instagram).