Вхід на події – добровільний внесок від учасників

У Львові організовують тренінги з військової та безпекової підготовки. Команда Центру готовності цивільних запрошує всіх охочих долучитись до занять на актуальну тематику в листопаді.

Центр готовності цивільних (ЦГЦ) – проект Благодійного фонду Сергія Притули, ціллю якого є навчити цивільне населення базовій військовій підготовці. Центри діють у понад 60 містах 17 регіонів, зокрема у Львові.

«Ми не можемо перемогти ворога кількісно, але можемо подолати якісно. Залучення цивільного суспільства до безпекових програм сприяє посиленню обороноздатності та підготовці до мобілізації в умовах постійної воєнної загрози з боку країни-сусіда», – зазначають організатори Центру.

Тренінги проводять на понад 35 різноманітних тем, як-от: домедична допомога, стрілецька справа, мінно-вибухова безпека, психологічна допомога, підготовка до мобілізації тощо. А інструкторами ЦГЦ здебільшого є військові та люди з бойовим досвідом, фахівці у своїй сфері.

Актуальний розклад на листопад:

1 листопада. Зупинка кровотечі. Тампонування. Реєстрація за посиланням.

17 листопада. Стрілецька справа. Реєстрація за посиланням.

21 листопада. Зупинка кровотечі. Тампонування. Реєстрація за посиланням.

25 листопада. Перша психологічна допомога. Реєстрація за посиланням.

Місце тренінгів повідомляють після реєстрації. Проект благодійний. Вхід на події – добровільний внесок від учасників. Детальніше про події у Львові можна дізнатися у Facebook та Instagram. Також осередки ЦГЦ діють на Яворовщині (Facebook та Instagram) та Дрогобиччині (Facebook та Instagram).