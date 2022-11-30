Благодійний «Фонд Сергія Притули» запустив Центри готовності цивільних, які запрацювали у 14 регіонах. У центрах можна отримати базову військову та безпекову підготовку в умовах повномасштабної війни.

Як повідомили у фонді, проект орієнтований саме на підготовку цивільних, зокрема, на підвищення їхнього рівня підготовки до життя у умовах війни, отримання навичок на випадок участі в партизанському русі та визначення військової спеціалізації.

Загалом охочі можуть пройти понад 20 видів тренінгів, у кожному місці вони різні. Серед основних курсів – як зібратися на війну, стрілецька справа, тактична медицина, військовий зв’язок, основи аеророзвідки, користування військовою оптикою, бойові дії в умовах міста, військова логістика, розуміння процесів на війні, способи орієнтування на місцевості та інші. Практичні заняття проводять військові з бойовим досвідом.

Наразі Центри готовності цивільних працюють у 14 регіонах та 16 містах по всій країні: у Полтаві, Житомирі, Вінниці, Львові, Дніпрі, Кривому Розі, Черкасах, Умані, Івано-Франківську, Чернівцях, Одесі, Хмельницькому, Чернігові, Тернополі, Харкові та Києві. Пройти тренінги можуть усі охочі.

Нагадаємо, що благодійний «Фонд Сергія Притули» займається збором коштів для потреб українського війська. Після початку повномасштабного вторгнення фонд організував збори на байрактари, кошти з яких передали на супутник, військові автомобілі, дрони-камікадзе, бронетранспортери тощо.