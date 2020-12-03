Понад 3,5 тис. львів'ян з інвалідністю отримають матеріальну допомогу

Щороку 3 грудня світова спільнота відзначає Міжнародний день людей з інвалідністю. З цієї нагоди у Львові людям з інвалідністю виплатять одноразову матеріальну допомогу. Грошову виплату отримають особи з інвалідністю з дитинства 1-ї та 2-ї груп, а також особи з інвалідністю 1-ї та 2-ї груп, які не мають права на пенсію в органах Пенсійного фонду України. Відповідні розпорядження підписав міський голова Львова, повідомила прес-служба ЛМР.

За даними управління соціального захисту ЛМР грошову допомогу отримають 2852 особи з інвалідністю 1-ї та 2-ї груп з дитинства. Їм виплатять по 800 грн. Загальна сума цих виплат становить понад 2,2 млн грн.

Також грошову допомогу у розмірі 800 грн отримають 680 осіб з інвалідністю 1-ї та 2-ї груп, які не мають права на пенсію в органах Пенсійного фонду України. На ці потреби у бюджеті міста передбачили 544 тис. грн.

Кошти, йдеться у повідомленні, виплатить управління соціального захисту ЛМР у межах Комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян м. Львова.