FADE – це стрижка, яка передбачає плавний перехід у волоссі

29-річний львів’янин Богдан Ковч (псевдонім Bodiabarber) переміг у міжнародному конкурсі для майстрів перукарського мистецтва One Shot Hair Awards 2024. Він отримав титул топ-№1 у світі в номінації FADE. Щоб стати учасником, Богдан Ковч опублікував в Instagram фото своєї роботи із відповідним хештегом конкурсу.

FADE – це стрижка, яка передбачає плавний перехід у волоссі.

«Брав участь у різних категоріях, але переміг у категорії стрижки FADE. Участь я брав не вперше, минулого року я ввійшов у номінацію топ-100. Чесно кажучи на перемогу я навіть не надіявся, так як брали участь у конкурсі більше 10 тис. учасників. Але вранці 19 серпня в мене розривався Instagram від повідомлень з привітаннями від моїх підписників з різних країн. А також мені написав менеджер від One Shot Hair Awards 2024 про те, що я переміг у конкурсі. Для мене велика честь отримати цю перемогу, так як всі свої роки, поки я займаюсь цією справою, я ішов до цієї мети, щоб стати одним із найкращих барберів світу», – розповів Богдан Ковч.

Львів’янин Богдан Ковч каже, що на перемогу навіть не сподівався

Конкурс тривав шість місяців, відбувався у Лос-Анджелесі, але традиційне нагородження відбувалося у місті Остін (штат Техас). Однак Богдан Ковч не зміг поїхати на нагородження через воєнний стан в країні.

Богдан Ковч працює у BK barbershop, що на вул. Героїв УПА,73 у Львові. Також він викладає в BK barber academy. Це все його власні проєкти.

One Shot Hair Awards – це одна із найбільших міжнародних премій для майстрів перукарського мистецтва. Участь у конкурсі може брати будь-хто, хто працює у б’юті-сфері. Все, що потрібно зробити для участі в конкурсі, це опублікувати протягом періоду прийому заявок на участь фотографію або відео в Instagram з відповідним хештегом та логотипом.