Шевченківський районний суд Львова визнав винним у неналежному виконанні батьківських обов’язків львів’янина, син якого розпилив перцевий балончик у шкільному укритті. Чоловіка оштрафували на 850 грн.

Як вказано у постанові суду, випадок трапився 14 березня в укритті школи №57 на вул. Жовківській. 13-річний хлопець разом із своїм другом розпилив перцевий балончик «Перець-4» в шкільному укритті, через що учні та вчителі скаржились на погане самопочуття.

На місце викликали поліцію, яка склала протокол про адмінправопорушення на батька школяра за неналежне виконання батьківських обов’язків. У суді львів’янин частково визнав свою провину.

Справу розглядав суддя Павло Едер, він дослідив матеріали справи та визнав батька школяра винним у неналежному виконанні батьківських обов’язків, призначивши 850 грн штрафу. На постанову ще може бути подана апеляція.