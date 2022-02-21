Дзвенислава Черник перемогла у фіналі чемпіонату Європи зі стрільби з лука у приміщенні

Львів'янка Дзвенислава Черник перемогла у фіналі чемпіонату Європи зі стрільби з лука у приміщенні серед юніорок. У фіналі спортсменка перемогла чинну срібну призерку чемпіонату світу серед кадетів.

За інформацією міського управління спорту, у фіналі особистих змагань, які відбувалися у словенському Лашко, Дзвенислава здобула непросту перемогу над спортсменкою з Туреччини Коцур Церен – 6:5. У чвертьфіналі лучниця змагалася з росіянкою.

Дзвенислава Черник тренується у Львівській школі вищої спортивної майстерності та на Навчально-спортивній базі літніх видів спорту. Минулоріч стала віце-чемпіонкою світу зі стрільби з лука серед кадетів. Також вона – 4-разова чемпіонка України серед кадетів та молодших кадетів, чемпіонка України 2020 року серед юніорів (до 21 року), переможниця Всеукраїнської гімназіади 2021 в команді, призерка міжнародних змагань «Олімпійські надії 2021», переможниця Всеукраїнських змагань «Стріли Сіверщини 2021», володарка золотої медалі в команді етапу Кубка Європи 2021 (Чатеж, Словенія) серед кадетів, віце-чемпіонка Чемпіонату світу 2021 (Вроцлав, Польща) серед кадетів, лідерка національного рейтингу 2021 року серед кадетів. Тренують спортсменку Марія Гавелко та Назар Кузик.

Як раніше повідомляв ZAXID.NET, Дзвенислава Черник, разом із ще однією львів’янкою Жанною Наумовою та сумчанкою Дарією Коваль, здобули золото чемпіонату у команді, а юнацька команда здобула бронзу, перемігши італійців. Також жіноча команда у складі Вероніки Марченко, Анастасії Павлової та Поліни Родіонової виграла золоту медаль у командних змаганнях. Загалом збірну України на змаганнях представляли 16 спортсменів. Шестеро з них є вихованцями львівської школи стрільби з лука. За кількістю золотих нагород національна збірна опинилась на першому місці, обійшовши команди Росії, Франції, Італії, Нідерландів та інших держав.