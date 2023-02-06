Світлана Кравс і Міхал Кумєга відкрили старт ралі у Монте-Карло

Львів’янка Світлана Кравс удруге взяла участь в історичному автопробігу в Монте-Карло. Цього разу жінка була штурманом, а пілотом Peugeot 201C 1932 року випуску з гаражу Потоцьких був польський ретровик Міхал Кумєга. У коментарі ZAXID.NET Світлана Кравс розповіла про мету участі та про сам заїзд.

За словами Світлани Кравс, яка разом із чоловіком Євгеном Кравсом уперше представила Україну у міжнародних перегонах на ретро-автомобілях у 2022 році, цьогоріч через війну не планували їхати на ралі. Та, додає вона, запросив польський пілот Міхал Кумєга.

Основною метою участі було ще раз нагадати про те, що в Україні триває війна і постраждалі від неї українці потребують підтримки і допомоги. Також команда хотіла донести, що українці здатні до неординарних вчинків і готуються до життя після перемоги.

Під час автопробігу зі Львова до Монте-Карло, який Світлана Кравс і Міхал Кумєга назвали Road to Help, оголосили збір на допомогу українським дитячим будинкам. Станом на 6 лютого вдалося зібрати понад 90 тис. злотих. Мета – 260 тисяч, збір триватиме ще 15 днів.

Також завдяки тому, що Львів став шостим (поки неофіційним) містом старту ретро-автівок, польсько-українська команда «виправила історичну несправедливість».

«У 1930 році гонщик Ян Ріппер старший стартував зі Львова на перегони у Монте-Карло, але, на жаль, через технічні несправності не доїхав. Ми це виправили. У нас не було серйозних технічних проблем, тому що Міхал займається підготовкою автомобілів до перегонів і добре подбав про машину. Єдине, була проблема з одним гальмом – вони механічні, тож часом доводилося їхати на червоне світло, аби уникнути ДТП», – розповідає Світлана Кравс.

Зі Львова до Монте-Карло команда подолала 2309 км і вклалася у відведений на дорогу час. На місці автомобіль Peugeot 201C відкрив перегони. Інші учасники, яких було понад 300, стартували з Лондона, Осло, Турина, Реймса і Бад-Гамбурга.

Складністю під час другої частини перегонів стала погода – якщо на вулиці було 19 градусів морозу, то в машині, що повністю зберегла свій історичний вигляд і не має обігріву, було 15 градусів нижче нуля. Допомагали ковдри, каже Світлана Кравс.

Українсько-польсько команда на ралі Монте-Карло (фото Євгена Кравса)

Щодо участі в історичному ралі Монте-Карло наступного року подружжя Кравсів поки не думає, але кажуть, що свій «Запорожець», який був на автопробігу торік, підготують.

Додамо, що Світлана та Євгеній Кравси є засновниками Клубу любителів «Запорожців» ЗАЗ Козак і власниками колекції ретро-автомобілів. Вони мріють проводити ралі рівня перегонів у Монте-Карло в українських Карпатах. Експонати з колекції подружжя можна побачити у «Ретро-гаражі» у Львові.