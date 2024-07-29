Галицький районний суд скасував 170 грн штрафу львівʼянці Олені П., яку поліція покарала за заняття проституцією. Суд не знайшов доказів правопорушення.

Як вказано в матеріалах справи, 11 червня близько 5:10 ранку поліцейські затримали її на вул. Саксаганського, 5 за заняття проституцією та склали адмінпротокол за ч. 1 ст. 181-1 КУпАП, що передбачає 170 грн штрафу. У протоколі вказано, що дівчина надавала інтимні послуги за 600 грн.

Натомість Олена П. стверджує, що сексуальних послуг не надавала, тому вирішила оскаржити постанову в суді. У постанові поліцейські не надали доказів, що дівчина надавала сексуальні послуги. Зокрема поліція не вилучила гроші, отримані нібито за заняття проституцією, не долучила до відповідні справи фото чи відео.

Враховуючи обставини справи, суддя Галицького райсуду Ірина Волоско скасувала постанову поліції та закрила справу. Суд зобовʼязав Нацполіцію сплатити 605 грн судового збору. Цю постанову можна оскаржити в апеляції.