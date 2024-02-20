Галицький районний суд виніс вирок мешканці Запоріжжя Наталії Головань, яка працювала адміністраторкою салону еротичного масажу у Львові. Слідчі в суді довели, що в салоні працювали дівчата, які крім масажу, надавали інтимні послуги. Суд призначив жінці рік іспитового терміну.

Як вказано в матеріалах справи, у 2020 році невідомі запропонували Наталії Головань стати адміністраторкою салону еротичного масажу Ego Studio, що на вул. Балабана, 12 у Львові. Зазначається, що чоловіки дізнавались про послуги еротичного масажу та повій у цьому салоні з рекламної кореспонденції. У вироку вказано, що дівчата надавали інтимні послуги, що полягали «в задоволенні статевої пристрасті шляхом еротичного масажу». Ці послуги коштували 1500 грн за одну годину. У обов’язки Наталії Головань входило контролювати дотримання клієнтами правил салону та розподілення заробітку між дівчатами. Слідчі зафіксували кілька випадків звідництва задля проституції.

У суді Наталія Головань своєї провини не визнала. За її словами, у 2020 році вона знайшла онлайн-оголошення, що один із масажних салонів Львова шукає масажистів, однак її зголосились взяти адміністраторкою салону. На роботу до Львова вона приїхала з Запоріжжя. Вона стверджує, що не знала, чим займаються дівчата.

Однак один із клієнтів виявився підставним відвідувачем від поліції. Він розповів, що салон дійсно надавав еротичні послуги й про це його попередила саме адміністраторка. На другу зустріч у салон він прийшов із прихованим мікрофоном та відеокамерою. Після масажу він пішов у душ, а в салон із обшуками прийшли поліцейські.

Ще один свідок розповів, що адміністраторка в салоні попередила його, що дівчата не надають інтимних послуг, однак під час еротичного масажу він та дівчина були оголені. Допитані дівчата в суді заперечували, що займались сексом із відвідувачами.

Однак, враховуючи обставини справи, суддя Галицького райсуду Наталія Зубачик визнала Наталію Головань винною у створенні та утриманні місця розпусти за ч. 2 ст. 302 ККУ та призначила рік обмеження волі. Втім суд звільнив її від покарання, замінивши ув’язнення на рік іспитового терміну. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.