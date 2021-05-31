Сьогодні, 31 травня, у Львові влаштували фотосесію сивоволосим мешканкам міста. Так жінки долучилися до всеукраїнського флешмобу «Пишайтеся сивим волоссям!».

Спершу львів'янкам поважного віку зробили зачіски, потім макіяж, одягнули, а тоді фотографували. Таку подію організував Львівський міський територіальний центр соціального обслуговування.

«Мені подзвонили, запропонували прийти і я погодилася. Зачіску мені порадили. Сказали, що з мого волосся локони будуть гарні. Поки що не бачу кінцевого результату, але гарно роблять, мені подобається», – каже учасниця фотосесії пані Галина.

А в сусідній залі із готовою засічкою сидить пані Стефанія. Вона вже вбрана в красиву фіолетову сукню, а тепер їй роблять макіяж. Жінка каже – такі процедури їй подобаються.

«Настрій чудовий. Мене з молодої ще молодшу зробили. Дуже гарно, я задоволена всім. Почуваєш себе такою молодшою, відчуваєш себе потрібною. Це вносить в життя якийсь колорит», – говорить учасниця фотосесії пані Стефанія.

Працювати із такими поважними клієнтами подобається і майстриням краси.

«Мені подобаються такі клієнти, тому що вони завжди гарні і ми тільки підкреслюємо їхню красу», – каже директорка школи краси «Гармонія» Еріка.

Коли панянки повністю готові, стартує фотосесія. Таку подію в межах всеукраїнського флешмобу «Пишайтеся сивим волоссям!» для пань поважного віку організував Львівський міський територіальний центр соціального обслуговування. Ця установа опікується літніми людьми, зокрема доглядає вдома та влаштовує дозвілля.

«Нам зробив виклик Тернопільський територіальний центр, і ми беремо участь у флешмобі «Сива та красива». Таким чином показати, що старість – не вирок і пенсія також не вирок. Що життя фактично починається в людей, які стають вільні від роботи, мають багато вільного часу. І що сивина прикрашає», – розповідає директор міського територіального центру соціального обслуговування Віталій Браславський.

Усі світлини вже в п'ятницю міський територіальний центр виставить на своїй Facebook-сторінці.

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