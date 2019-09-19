Любомир Зубач став новим заступником Садового з містобудування

41-річний Любомир Зубач відповідатиме за напрямок містобудування у Львові

Колишній депутат Верховної Ради Любомир Зубач став заступником міського голови Львова з питань містобудування. За відповідне рішення під час засідання 19 вересня проголосували депутати Львівської міськради.

Любомир Зубач раніше працював у міській раді, був начальником управління «Секретаріат ради». У 2015-2019 роках був народним депутатом України від «Самопомочі», працював у комітеті ВР з питань будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування.

До Любомира Зубача обов’язки заступника міського голови з містобудування виконував Геннадій Васьків.

Мер Львова Андрій Садовий зазначив, що Любомир Зубач відмовився від посади заступника міністра, щоб працювати заступником міського голови Львова.

Любомир Зубач автоматично стає членом виконавчого комітету. Рішення міської ради також передбачає виключення зі складу виконкому Ростислава Дацківа.