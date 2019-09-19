Садовий пропонує вдвічі скоротити кількість депутатів Львівської міськради

Зменшення кількості депутатів має покращити якість роботи

Міський голова Львова Андрій Садовий запропонував зменшити кількість депутатів Львівської міської ради з 64 до 32. Таку пропозицію він висловив під час засідання сесії міської ради 19 вересня.

За словами Садового, зменшення кількості депутатів вдвічі покращить якість роботи депутатів.

«Я хочу подякувати всім депутатам, які свого часу прийняли рішення про зменшення кількості депутатів з 90 до 64. Я думаю, що на часі наступник крок. Якщо в державі ми маємо мудрість зменшити кількість депутатів з 450 до 300, то я би дуже хотів щоб ми у Львові показали приклад, і з 64-х зменшили кількість депутатів для наступної каденції до 32-х. Прошу таку пропозицію пропрацювати, проголосувати на наступних засіданнях, і ми її скеруємо президенту, керівнику Верховної ради, щоб вдвічі зменшити кількість депутатів. Порядку буде більше і буде більше часу для аналітичної роботи», – заявив на сесії Садовий.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський ініціював зменшення кількості народних депутатів з 450 до 300. Відповідний законопроект зареєстрований на сайті ВРУ.

У 2014 році Львівська міськрада уже голосувала за скорочення депутатів на третину – з 90 до 64. Це рішення вступило в силу уже для нового складу міськради, обраного у 2015 році.