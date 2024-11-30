Люксембург та Україна співпрацюють у сфері супутникового зв’язку та виробництва дронів

Люксембург виділив 80 млн євро на закупівлю українського озброєння для потреб Сил оборони у 2025 році. На виділені гроші закуплять безпілотники, системи спостереження, засоби радіоелектронної боротьби та інше. Про це розповіла заступниця голови комітету з питань інтеграції України з ЄС Марія Мезенцева в ефірі телемарафону 29 листопада.

«Люксембург, вперше в історії цієї маленької, але заможної держави, прийняв рішення про пряме фінансування: понад 200 млн євро виділено з лютого 2022 року, а ще 80 млн передбачено на 2025 рік для закупівель українського озброєння. Це і дрони, і системи спостереження, і РЕБи», – зазначила народна депутатка.

Окрім цього, за словами Мезенцевої, Люксембург та Україна співпрацюють у сфері супутникового зв’язку та виробництва дронів, зокрема на території Люксембурга. Держава також входить до тренувальної коаліції F-16 та спонсорує навчання українських пілотів на американських винищувачах.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що ще одна країна-партнерка України Норвегія виділить 3 млрд євро допомоги у 2025 році. Гроші планують надати, зокрема, на підтримку військово-промислового комплексу та енергетики України.