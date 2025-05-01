Андрій Сибіга з головою МЗС Люксембургу Ксав'є Беттелем

Люксембург у 2025 році виділить 10 млн євро у Фонд підтримки енергетики України. Кошти країна спрямує на модернізацію української інфраструктури, закупівлю обладнання та пального, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Крім того, Люксембург інвестує ще 10 млн євро в українську оборону, повідомила 1 травня міністерка оборони країни Юріко Бакес, передає «Інтерфакс Україна».

Під час спільного брифінгу з головами МЗС та Міноборони Люксембургу Сибіга відзначив внесок країни в оборонну та енергетичну спроможність України у війні. Зокрема, у 2025 році Люксембург домовився виділити 10 млн євро до Фонду підтримки енергетики України.

«Кошти Енергетичного фонду будуть спрямовані на закупівлю обладнання та пального, модернізацію енергетичної інфраструктури», – повідомив Сибіга.

Міністр закордонних справ зазначив, що країни також обговорювали питання посилення обороноспроможності України. Міністерка оборони Люксембургу Юріко Бакес підтвердила наміри країни та оголосила про інвестування 10 млн євро в українську оборону.

«Сьогодні я дуже рада оголосити, що ми негайно надамо вам ще 10 млн євро інвестицій у вашу оборону. Це надзвичайно важливо для нас, тому ми зараз в уряді також обговорюємо, як збільшити наші військові витрати, інвестиції в оборону, і я впевнена, що значна частина цього також буде спрямована в найближчому майбутньому на підтримку України», – сказала посадовиця.

Міністерка розповіла, що у 2025 році в бюджеті Люксембургу вперше з’явилася окрема стаття для допомоги Україні. За її словами, бюджетний рядок для підтримки Україні заповнений мінімум на 80 млн євро. Нагадаємо, у листопаді 2024 року Люксембург виділив 80 млн євро на безпілотники, системи спостереження, засоби РЕБ та інше озброєння.

Крім того, Бакес повідомила, що Люксембург планує закупити для України боєприпаси – частину із них вже доставили. Також країна закупить військове обладнання – це можуть бути дрони чи тактичні машини.

Ще 1 млн євро Люксембург виділив для Фундації Олени Зеленської. Гроші підуть на фінансування психологічної підтримки молоді.

За словами Андрія Сибіги, військова підтримка України з боку Люксембургу сягнула 250 млн євро. Також країна запроваджує санкції проти Росії, а її підприємства співпрацюють з Україною у сфері відновлення. Зокрема, люксембурзька агенція LuxDev вже працює над 40 проєктами у Кривому Розі та планує розширити програми щонайменше на Харківщину.